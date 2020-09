Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an mehreren Veranstaltungsplakaten in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 19. September, 2020, beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, mehrere Veranstaltungsplakate, die am Gebäude eines ehemaligen Kleidergeschäftes in der Lange Straße angebracht waren.

Die bisherige Schadenshöhe wurde auf etwa 50 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise gebeten können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

