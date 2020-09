Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Delmenhorst und der Polizeiinspektion Delmenhorst: Zahlreiche Verstöße auf dem Wochenmarkt +++ Weitere Kontrollen folgen (Mit Fotos)

Bei der Kontrollaktion der Stadt und der Polizei Delmenhorst am Mittwoch, 16. September 2020, wurden zahlreiche Verstöße auf dem Wochenmarkt festgestellt - und dies vor dem Hintergrund, dass die Notwendigkeit des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung bekannt ist und die Kontrolle angekündigt war.

Auf dem Wochenmarkt wurden innerhalb der einstündigen Kontrolle in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr durch den städtischen Ordnungsdienst und die Polizei neun Personen angetroffen, die unerlaubterweise keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Zudem war ein Teil der Betroffenen äußerst uneinsichtig. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, sodass die Betroffenen ein entsprechender Bußgeldbescheid im dreistelligen Bereich erwartet. In dem ebenfalls kontrollierten Verbrauchermarkt an der Stedinger Straße wurden dagegen keine Verstöße festgestellt.

Das Ergebnis der Aktion macht leider deutlich, wie wichtig diese Kontrollen sind. Es werden wie vorgesehen weitere unangekündigte Überprüfungen folgen, so das gemeinsame Fazit von Stadtverwaltung und Polizei.

