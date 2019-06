Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Ahlhorn +++ Rollerfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein Rollerfahrer am Mittwoch, 12. Juni 2019, 12:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn zu.

Der 55-jährige Mann aus der Gemeinde Großenkneten befuhr die Wildeshauser Straße in Richtung Bahnhof. Ihm kam eine 31-jährige Frau, ebenfalls aus der Gemeinde Großenkneten, entgegen, die mit ihrem VW nach links in die Straße 'Am Lemsen' abbiegen wollte.

Erst nachdem sie das Abbiegemanöver begonnen hatte, erkannte sie den entgegenkommenden Rollerfahrer und stoppte ihren Pkw wieder. Der Rollerfahrer wurde zu einer Vollbremsung gezwungen, durch die er zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht, durch den Sturz entstanden am Roller aber Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

