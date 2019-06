Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Kompletträder von geparktem Pkw in Schierbrok entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben in Schierbrok vier Kompletträder von einem geparkten Pkw entwendet.

Der geschädigte Fahrzeughalter stellte seinen schwarzen VW Golf am Donnerstag, 06. Juni 2019, 21:00 Uhr, auf dem Pendlerparkplatz gegenüber einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Schierbrok ab. Als er am Freitag, 07. Juni 2019, 08:25 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Golf aufgebockt und alle vier Räder demontiert und entwendet waren. Aufgrund der Reifen- und Felgengröße wurde der entstandene Schaden auf 2.500 Euro beziffert.

Zeugen, die in der Nähe des Bahnhofs Schierbrok verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04223/3002 mit der Polizei Bookholzberg in Verbindung zu setzen (667141).

