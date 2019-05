Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake: Einbruch in Arztpraxis +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag, 28. Mai 2019, auf Mittwoch, 29. Mai 2019, durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Arztpraxis in der Harrierstraße in Brake. Im Zeitraum von 23:20 Uhr bis 07:35 Uhr gelangten die Täter in die im Erdgeschoss gelegenen Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob Gegenstände entwendet wurden ist bisher nicht bekannt.

Zeugenhinweise werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-935115 entgegengenommen (626829).

