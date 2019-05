Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 62 - Jähriger hat am Montag, den 27. Mai 2019 einen Verkehrsunfall in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst verursacht.

Der Delmenhorster fuhr gegen 15:00 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Dwostraße und stieß beim Abbiegen mit dem Opel einer 30-jährigen Frau aus Delmenhorst zusammen.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst stellten während der Verkehrsunfallaufnahme bei dem 62-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,24 Promille.

Zu Zwecken der Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Neben der Schadensregulierung erwartet den Radfahrer nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

