POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wochenendhaus; Trunkenheitsfahrt

Wildeshausen: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wochenendhaus

Am Samstag, 25.05.2019, 16:40 Uhr, ist es in der Kleinen Wiekau in Wildeshausen zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein dortiges Wochenendhaus gekommen. Der Täter hat versucht mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe einzuschlagen. Da aber das Wochenendhaus alarmgesichert ist, hat der Täter von der weiteren Tat abgesehen. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 200,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Ahlhorn: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 26.05.2019, gegen 03:55 Uhr, kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung in Großenkneten OT Ahlhorn auf der Wildeshauser Straße einen Pkw und stellt bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Großenkneten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,22 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Polizeidienststelle verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

