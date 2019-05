Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: E-Bike-Radler schwer verletzt in Atens

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch/ Atens. Am 22.05.2019 wurde gegen 18:30 Uhr ein E-Bike-Fahrer bei einen Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 39-jähriger Nordenhamer fuhr zunächst auf dem Radweg der Walther-Rathenau-Straße an einer Fahrzeugschlange vorbei, um am Ende der Schlange wieder auf die Fahrbahn aufzufahren und daraufolgend nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 79-jährige Nordenhamerin mit ihrem Pkw als erstes Fahrzeug der Schhlange an, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. 599417

