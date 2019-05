Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Diebstahl von 50 Einkaufswagen in Wildeshausen -Zeugenaufruf-

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg/ Wildeshausen. In der Zeit vom 11.05.2019 bis zum 13.05.2019 kam es bei einem Einkaufszentrum im Westring in Wildeshausen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten hierbei 50 Einkaufswagen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter, oder zum Abtransport genutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431- 9410 zu melden.

