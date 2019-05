Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Gleisbauer in Ganderkesee geschlagen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein 54-jähriger Mann ist am Mittwoch, 15. Mai 2019, zwischen 15:30 und 16:00 Uhr, in Ganderkesee Opfer einer Körperverletzung geworden.

Der Mann arbeitete als Gleisbauer am gesperrten Bahnübergang in der Fockestraße. Der spätere Täter missachtete diese Sperrung und überquerte die Gleise. Der 54-Jährige sprach den Mann an, woraus sich zunächst ein Wortgefecht entwickelte und der Mann letztendlich sogar handgreiflich wurde.

Er schubste den Gleisbauer gegen einen Mast, wodurch dieser sich eine blutende Wunde an der Stirn zuzog. Der Täter flüchtete, konnte vom Opfer aber beschrieben werden:

- 20 - 25 Jahre alt - 170 cm groß - kräftige Statur - hellblonde, lockige Haare

- graublauer Pullover - Jeans - verspiegelte Sonnenbrille - dunkler Rucksack

Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 04222/9446-115 mit der Polizei in Ganderkesee in Verbindung zu setzen (568565).

