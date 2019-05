Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 55-jährige Frau am Mittwoch, 08. Mai 2019, gegen 10:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham.

Die Frau aus Nordenham befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße 'An der Gate' in Richtung Jahnstraße und nutzte dabei die für sie linke Straßenseite. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Frau aus Nordenham, die die Straße mit einem Fahrrad in Richtung Bücherei befuhr.

Beide Frauen kamen nach der Kollision zu Fall. Während sich die 53-Jährige nur oberflächliche Schürfwunden zuzog, verletzte sich die 55-Jährige schwer an der Hand und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die entstandenen Sachschäden an den Fahrrädern blieben gering.

