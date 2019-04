Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Einfamilienhaus in Nordenham einzubrechen.

Dabei hebelten sie in der Zeit von Samstag, 27. April 2019, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 28. April 2019, 17:00 Uhr, an einer Nebeneingangstür des Hauses in der Straße 'Am Tegelland'. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang nicht.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (495295).

