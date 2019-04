Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Rennradfahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwoch, 24. April 2019, 15:40 Uhr, ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder zugezogen.

Der 54-jährige Mann aus Hude befuhr mit seinem Rennrad die Industriestraße in Lemwerder in stadtauswärtiger Richtung. Vor ihm fuhr ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Delmenhorst, dessen Windschatten er nutzte. In Höhe der Zufahrt zu einem Werftgelände fuhr der 54-Jährige auf das Rad des Vordermannes auf und kam dadurch zu Fall. Durch den Aufprall auf den Asphalt zog er sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Er wurde nach der Behandlung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Zur Höhe der entstandenen Sachschäden wurden noch keine Angaben gemacht.

