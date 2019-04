Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in eine Holzhütte im Kleingartenverein +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Auf dem Gelände des Kleingartenvereins 'Sonnenblume' wurde am Wochenende eingetreten eine Holzhütte eingetreten, die sich neben dem Vereinsheim befindet.

Am Samstag, 13. April 2019, 20:30 Uhr, wurde die Hütte in der Straße 'An den Wurten' in Nordenham letztmalig unbeschädigt gesehen. Am Sonntag, 14. April 2019, 09:30 Uhr, wurde die eingetretene Tür festgestellt. In der Hütte wurden Schränke erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 150 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 bei der Polizei in Nordenham zu melden (438195).

