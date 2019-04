Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Groß Ippener

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag, 14. April 2019, in ein Einfamilienhaus in Groß Ippener eingebrochen.

Zwischen 14:10 und 17:10 Uhr wurde eine Tür auf der Rückseite des Hauses in der Straße 'an der Schmiede' aufgebrochen. Im Wohnhaus wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Nach bisherigem Stand erbeuteten die Täter etwas Schmuck und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in Groß Ippener gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (439157).

