Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Zeugen eines Verkehrsunfalls in Wardenburg gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wardenburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Freitag, 22. März 2019, in Wardenburg ereignet hat.

Ein 68-jähriger Mann aus Wardenburg befuhr mit seinem Kleintransporter die Wardenburger Straße in Richtung Wardenburg. Dabei kam ihm ein Traktor mit einem landwirtschaftlichen Gerät als Anhänger entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen Kleintransporter und Anhänger, durch den am Transporter Schäden in Höhe von 500 Euro entstanden.

Der Fahrer des landwirtschaftlichen Zuges entfernte sich nach dem Unfall in richtung Oberlethe.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04407/923-115 mit der Polizei Wardenburg in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell