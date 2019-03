Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Sürwürden +++ Unfallbeteiligter erliegt seinen Verletzungen

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 18. März 2019, gegen 09:53 Uhr, bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Sürwürden verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige Frau aus Nordenham die Bundesstraße 212 von Brake in Richtung Nordenham und wollte in Sürwürden nach links in Richtung Rodenkirchen abfahren. Aufgrund von Gegenverkehrs musste sie ihren VW auf dem Linksabbiegerstreifen zum Stehen bringen.

Der Fahrer eines Opels, ein 67-jähriger Mann aus Nordenham, befuhr die Bundesstraße 212 in Richtung Brake und geriet in Höhe der Unfallstelle nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem stehenden VW der 43-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen, waren aber ansprechbar. Entgegen erster Meldungen waren beide nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ungefähr 10.0000 Euro beziffert wurde. Für beide mussten Abschleppunternehmen verständigt werden.

Am Unfallort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Rodenkirchen und Schwei mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften eingesetzt. Zudem waren zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Die B212 wurde zwischen der B437 und Golzwarden in beide Richtungen gesperrt. Diese Sperrung wird bis zur vollständigen Reinigung der Fahrbahn aufrechterhalten.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Der lebensgefährlich verletzte 67-Jährige erlag am Samstag, 23. März 2019, im Krankenhaus seinen Verletzungen.

