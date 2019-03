Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, gegen 11:20 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw VW aus Delmenhorst und einem 66-jährigen Rollerfahrer aus Delmenhorst. Zur Unfallzeit wollte die Pkw-Fahrerin von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Oldenburger Straße einfahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden, auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts fahrenden Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Rollerfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

