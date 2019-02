Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch - Nachtragsmeldung - Ansprechen von Kindern in Nordenham - Verdächtiger konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden -

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 22.02.2019, gegen 12 Uhr, konnte die gesuchte Person im Bereich der Südschule, Südstraße, 26954 Nordenham, im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Bei der Person handelt es sich um einen 69-jährigen Nordenhamer, der zweifelsfrei als derjenige identifiziert werden konnte, der in den letzten drei Tagen an Nordenhamer Schulen und Spielplätzen Fotos von Kindern gefertigt hatte. Im Rahmen der Kontrolle konnten zudem entsprechende Beweismittel aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

