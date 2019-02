Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Mittwoch, 20. Februar 2019, in der Gemeinde Harpstadt entstand Sachschaden in Höhe von 6.100 Euro.

Eine 36-jähriger Pkw-Fahrerin aus Harpstedt war gegen 16:10 Uhr mit ihrem Skoda auf der Wildeshauser Straße in Richtung Harpstedt unterwegs. Etwa in Höhe des Kiefernweges beabsichtigte sie, nach links auf ein Grundstück aufzufahren.

Zeitgleich setzte ein nachfolgender 62-Jähriger, ebenfalls aus Harpstedt, mit seinem VW zum Überholvorgang an. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Im Anschluss kommt der 62-Jährige mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Leitpfählen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

