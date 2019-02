Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 17.02.2019

Delmenhorst (ots)

Großenkneten

Fahrt unter Drogeneinfluss /Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 20:45 Uhr, wurde eine Polizeistreife in der Cloppenburger Straße auf einen 54-jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Großenkneten aufmerksam. Bei einer durchgeführten Kontrolle des Pkw stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Weiterhin stellte sich heraus, dass dieser nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit PKW leicht verletzt

Zwischen einer 38-jährigen PKW-Führerin aus Bremen und einem 52-jährigen Krad-Führer aus Oldenburg kam es am Samstag gegen 12:15 Uhr auf der K. 242 in Großenkneten zu einem Zusammenstoss. Nach derzeitigem Stand konnte der Krad-Führer trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit der vor ihm fahrenden Bremerin nicht mehr vermeiden, da diese ihr Fahrzeug abgebremst hatte, um in ein Grundstück abzubiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der Krad-Führer aus Oldenburg leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4500 Euro.

Wildeshausen:

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntagmorgen, gegen 03:25 Uhr, wurde ein 22-jähriger männlicher PKW-Führer aus dem Landkreis Diepholz in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der Fahrzeugführer stark unter alkoholischer Beeinflussung stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Alkoholisiert am Steuer

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Wildeshausen wurde am frühen Samstagabend gegen 18:00 Uhr in der Hermann-Ehlers-Straße von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Ganderkesee

Alkoholisierte Fahrzeugführerin

Gegen eine 38-jährige weibliche Fahrzeugführerin aus Ganderkesee wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da Beamte nach einer vorausgegangenen Polizeikontrolle am Samstag um 20:30 Uhr in der Wachholderstraße Alkoholgeruch in ihrem Atem festgestellt hatten. Die Fahrzeugführerin wurde zur Wache verbracht, wo sie einer Atemalkoholkontrolle an einem Alkoholtestgerät unterzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem muss die Fahrzeugführerin mit einem Fahrverbot rechnen.

PK Wildeshausen



Tel.: 04431-941-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell