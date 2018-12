POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 09.12.2018

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee: Tageswohnungseinbruch

Am 08.12.2018 in der Zeit von 14:20 Uhr bis 18:15 Uhr ist es in Ganderkesee im Rosenweg innerhalb eines Mehrfamilienhauses zu einem Einbruch gekommen. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu der betroffenen Wohnung. Zur Schadenshöhe und Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Ganderkesee unter 04222-9446115 entgegen.

PK Wildeshausen



Tel.: 04431-941115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell