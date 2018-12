POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter ED in Einfamilienhaus+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagvormittag ist es in der Golzwarderwurp in Brake zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl gekommen. Ein unbekannter Täter hebelte die Hintertür eines Einfamilienhauses auf und durchwühlte diverse Taschen und Schränke. Nach Aufnahme des Tatortes konnte kein Diebesgut durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Die Bewohnerin des Hauses war während der Tatzeit verreist. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell