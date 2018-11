POL-DEL: LK Oldenburg: Schulbus bei Verkehrsunfall in Achternmeer beschädigt +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Schulbus wurde am Donnerstag, 22. November 2018, 06:40 Uhr, in der Korsorsstraße in Wardenburg beschädigt. Der Bus stand an der Haltestelle der Grundschule Achternmeer als ein Pkw an dem Bus vorbeifuhr. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des unbekannten Fahrzeugs und dem linken Heck des Busses.

Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um ein größeres Modell des Herstellers VW. Hinweise nimmt die Polizei in Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/923-0 entgegen (1399312).

