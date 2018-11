POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall in der Beethovenstraße +++ 17-Jähriger leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein 17-jähriger Junge aus Delmenhorst wurde am Mittwoch, 21. November 2018, 13:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Beethovenstraße in Delmenhorst leicht verletzt.

Eine 21-jährige Frau aus Lemwerder wollte mit ihrem Renault rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem 17-Jährigen, der mit seinem Fahrrad in Richtung Brauenkamper Straße unterwegs war. Der Junge kam zu Fall und zog sich Verletzungen an der Hand zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Schaden wurde auf etwas mehr als 500 Euro geschätzt.

