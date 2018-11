POL-DEL: LK Oldenburg: Zeugen zu einer Sachbeschädigung in einer Nordwestbahn gesucht

Delmenhorst (ots) - Zeugen zu einer Sachbeschädigung in einem Zug der Nordwestbahn sucht die Bundespolizei zusammen mit der Polizei Großenkneten.

In der Nordwestbahn zwischen Oldenburg und Osnabrück, die am Samstag, 10. November 2018, um 22:29 Uhr, am Hauptbahnhof in Oldenburg startete, wurde eine Tür beschädigt. Eine Zeugin hörte gegen 22:43 Uhr ein lautes Geräusch und sah danach, dass die Glastür zum Bereich der ersten Klasse stark beschädigt war.

Sie selber konnte nicht genau angeben, wer die Tür beschädigt hatte, sagte aber, dass sich noch weitere Fahrgäste im Zug befunden haben. Die Polizei Großenkneten bittet die Fahrgäste, die zwischen Oldenburg und Huntlosen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04435/91919-115 zu melden (1349722)

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell