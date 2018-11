POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl eines Longboards zum Nachteil einer Zwölfjährigen in Brake

Delmenhorst (ots) - Ein 28-jähriger, stark alkoholisierter Mann aus Hannover hat am Dienstag, 13. November 2018, gegen 16:30 Uhr, einen Diebstahl in Brake begangen.

Er nahm dabei in Höhe der Tourist-Information an der Kaje ein Longboard eines zwölfjährigen Mädchens aus Berne an sich und verschwand. Wenig später tauchte er erneut in der Nähe des Tatortes auf, das Longboard hatte er nicht mehr dabei.

Die Polizei Brake sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Longboards geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1361884).

