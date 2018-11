POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall am Bahnhof +++ Beteiligte Frau gesucht

Delmenhorst (ots) - Die Polizei Sandkrug sucht eine Frau, die am Montag, 12. November 2018, gegen 07:15 Uhr, mit ihrem Kleinwagen in einen Verkehrsunfall in Sandkrug verwickelt war.

Sie wollte mit ihrem Pkw aus der Straße 'Am Bahndamm' auf die Bahnhofstraße einfahren und übersah dabei zwei Radfahrerinnen, die auf dem Radweg in Richtung Bahnübergang unterwegs waren.

Die beiden Mädchen, 14 und 15 Jahre alt, wurden vom Pkw berührt. Nachdem sich die Frau nach dem Wohlergehen der Mädchen erkundigt hatte und diese ihr signalisierten, dass sie unverletzt geblieben waren, setzten die Frau und die Mädchen die Fahrt fort.

Erst in der Schule bemerkten beide Mädchen, dass sie sich doch leichtere Verletzungen zugezogen hatten.

Die Frau wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04481/8888 zu melden.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell