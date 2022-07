Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Untypische Verkehrsunfallflucht und unterlassene Hilfeleistung durch unbekannte Hundeführerin

Cuxhaven (ots)

Am 06.07.2022 gegen 18:00 h befährt ein Lasten-Pedelec-Fahrer den unbefestigten Fahrradweg aus Richtung Aussichtsturm Altenbruch in Richtung Cuxhaven (An der Baumrönne). In einer Kurve kommt ihm eine Frau entgegen, welche acht Hunde führt. Zwei dieser Hunde laufen dem Pedelec entgegen, wodurch der Radfahrer ein Notbremsung durchführt und zu Fall kommt. Hierbei verletzt er sich zumindest leicht.

Der Aufforderung des Radfahrers, ihm einen Rettungswagen zu rufen, kommt die Hundeführerin ebensowenig nach, wie der Verpflichtung, als Unfallverursacherin ihre Personalien zu hinterlassen oder wenigstens im Nachhinein sich bei der Polizei zu melden.

Der verletzte Pedelecfahrer wird zu zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Cuxhaven verbracht, auch das Pedelec trägt Beschädigungen davon.

Die Polizei bittet um Hilfe:

Wer kann Aussagen zu dieser unbekannten Hundeführerin machen?

Wer war die dunkelhaarige Frau, die als Ersthelferin dem Pedelecfahrer geholfen hat?

Hinweise werden unter 04721-5730 gerne entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell