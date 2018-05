POL-CUX: Baumunfall: 38-jähriger schwerverletzt++Diebstähle und Grabschändungen++Diebstahl aus Garage und Schuppen++Wohnungseinbruchdiebstahl in Hagen-Wurthfleth

Cuxhaven (ots) - Baumunfall: 38-jähriger schwerverletzt

Cadenberge. Am Sonntag gegen 22:35 Uhr kam der 38-jährige Fahrer eines VW-Caddy auf der B73 in Höhe des Gewerbegebietes von Cadenberge von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. Der Mann aus der Samtgemeinde Hemmoor kam auf seiner Fahrt aus Richtung Otterndorf in Richtung Cadenberge nach Durchfahren einer Rechtskurve kurz vor dem dortigen Gewerbegebiet zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und versuchte anschließend gegenzulenken, um das Fahrzeug abzufangen. Zwar kam der Wagen wieder auf die Fahrbahn zurück, allerdings verlor der Fahrer anschließend endgültige die Kontrollen über den VW und kam wiederum nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum, wodurch der Fahrer aus seinem Fahrzeug herausgeschleudert und schwer verletzt wurde. Aufgrund dessen wurde der 38-jährige durch Rettungskräfte ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann scheinbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen den 38-jährigen wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Caddy war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf ca. 20.000 Euro.

Diebstähle und Grabschändungen

Schiffdorf. Am letzten Freitag wurden zwischen 11:00 und 15:45 Uhr auf dem Friedhof in Schiffdorf, Sellstedter Str., von zwei Grabsteinen 4 Bronzefiguren (Vögel) gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Von einer anderen Grabstelle wurden ebenfalls Figuren gestohlen und dabei die Grabplatte beschädigt. Der Schaden beträgt hier ca. 700 Euro.

Diebstahl aus Garage und Schuppen

Schiffdorf. Vergangenen Freitag wurden zwischen 12:15 und 15:30 Uhr aus einer Garage und einem Schuppen in Pennhop, Schiffdorfer Str., sechs Motorkettensägen gestohlen. Die Schadenhöhe beträgt ca. 3000,- Euro.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Hagen-Wurthfleth

Hagen. In der Zeit von Sonntag, dem 08.04.2018 und Freitag, dem 27.04.2018, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Hagen-Wurthfleth, Landstraße. Der oder die unbekannten Täter versuchten vergeblich durch Hebeln an der Hauseingangstür in das Wohnhaus zu gelangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Tätern machen können werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven, Tel.: 04721 /573-0, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

