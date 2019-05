Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: In Burg verhindert die Feuerwehr einen Gebäudebrand - Zimmer brennt jedoch vollständig aus

Bild-Infos

Download

Dithmarschen (ots)

Burg (Dithm.) - Am Heutigen Abend (30.04.2019) gegen 20:00 Uhr wurden die Mitglieder der Pflichtfeuerwehr Burg (Dithm.) zu einem Einsatz gerufen. In dem Luftkurort wurde ein Feuer in einem Gebäude gemeldet. Ein Zimmer des Gebäudes war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits ausgebrannt und ein Großteil des Feuers selbstständig erloschen. Durch sicheres Eingreifen der Brandbekämpfer konnte eine Ausbreitung des Schwelbrandes in die Zwischendecke verhindert werden. Personen befanden sich nicht in dem Gebäude.

Das Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes muss schon einige Zeit unbemerkt gelodert haben, denn der Zustand des Zimmers wies erhebliche Brandspuren auf. Auch das Mobiliar hatte deutliche Brandspuren. Das charakteristische Piepen eines Rauchwarnmelders konnte nicht war genommen werden. Durch den Sauerstoffmangel erloschen die Flammen selbstständig und erzeugten als Schwelbrand eine große Rauchmenge. Der Rauch quoll bereits aus dem Dachbereich des Gebäudes, als mit den Löscharbeiten begonnen wurde. Durch eine Belüftung mittels Druckbelüfter konnte das Gebäude rauchfrei gemacht werden und ein Innenangriff unter dem Einsatz von Atemschutz eingeleitet werden. Das Ablöschen der letzten Glutnester und das entfernen des Mobiliars verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf andere Bauteile oder Räume des Gebäudes. Im Einsatz waren ca. 30 Mitglieder der Burger Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

Pressewart

Ole Kröger

Mobil: 01520-8538343

E-Mail: ole.kroeger@ff-averlak-blangenmoor.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell