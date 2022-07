Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht nach Geschädigten im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen

Hannover (ots)

Die Polizei hat in Hannover-Herrenhausen am Mittwoch, 22.06.2022, und am Freitag, 24.06.2022, drei womöglich gestohlene Fahrräder sichergestellt. Die Eigentümerinnen oder Eigentümer werden nun gesucht.

Am 22.06.2022 wurde die Polizei an einem Fahrradständer in der Nähe der Herrenhäuser Straße in Hannover-Herrenhausen auf ein Damenrad der Marke Maxcycles, Modell Roadster, in Schwarz aufmerksam, dessen Fahrradschloss durchtrennt war. Mutmaßlich handelt es sich dabei um den Versuch eines Diebstahls. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher.

Nach Hinweis einer Zeugin stellte die Polizei außerdem am 24.06.2022 zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Sie stehen im Verdacht, an der Alice-Salomon-Schule in Hannover-Herrenhausen ein Fahrrad entwendet zu haben. Bei der Polizeikontrolle der beiden 45 und 47-jährigen Männer wurde ein weiteres mutmaßlich geklautes Fahrrad vorgefunden. Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein Damen-Pedelec der Marke Triumph, Modell SR Suntour, in Schwarz sowie um ein Rennrad der Marke Radon, Modell ZR Equipe BOA, in Schwarz. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls.

Die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 aufzunehmen. /mh, nash

