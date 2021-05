Polizeidirektion Hannover

POL-H: Jugendliche randalieren und zünden Müllcontainer an - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Samstag, 08.05.2021, hat eine Gruppe von Jugendlichen an der Wittenberger Straße im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp randaliert. Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden dabei beschädigt und Müllcontainer in Brand gesetzt. Durch die Flammen wurde ein Kita-Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten stellten einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lahe hatte eine Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen gegen Mitternacht an der Wittenberger Straße randaliert und mindestens acht Pkw beschädigt. Die Einsatzkräfte stellten an den Fahrzeugen Glasbrüche und diverse Kratzer fest, außerdem wurden Außenspiegel abgetreten.

Gegen 00:55 Uhr setzten bislang unbekannte Täter mehrere Müllcontainer in Brand, die neben einer Kita an der Wittenberger Straße standen. Die Flammen griffen auf ein Nebengebäude der Kita über, welches als Lagerraum genutzt wird. Die hölzerne Umfriedung des Containerstellplatzes brannte vollständig aus. Am Lagerraum der Kita entstand erheblicher Sachschaden. Dessen hölzerne Verkleidung wurde ebenfalls großflächig zerstört. Zu dem Gesamtschaden kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen.

Die Polizei geht aktuell von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger identifiziert werden. Weitere Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder Taten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317 zu melden. /nash, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell