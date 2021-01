Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Messerstich nach Streit um Drogen

HannoverHannover (ots)

Nach Streitigkeiten um Drogengeld ist am Donnerstag, 07.01.2021, ein 43-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger wurde wenig später festgenommen und aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizeidirektion Hannover ging es bei dem Streit um einen Drogendeal. Der Tatverdächtige hatte in der Vergangenheit illegale Betäubungsmittel verkauft und war der Meinung, noch Geld von dem 43-Jährigen zu erhalten. Gegen 10:30 Uhr trafen sich die beiden Männer auf der Zwischenebene der Haltestelle Werderstraße an der Vahrenwalder Straße und gerieten über das Geld in Streit. Dabei kam es zum Stich in das Bein des 43 Jahre alten Mannes. Anschließend flüchtete der Messerstecher. Die alarmierte Polizei konnte gegen 12:15 Uhr den tatverdächtigen 35-Jährigen am Andreas-Hermes-Platz festnehmen. Ein Tatmesser wurde nicht gefunden.

Der Verletzte wurde zur Behandlung der Wunde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dem tatverdächtigen Mann wird räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. /mr, ram

