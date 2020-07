Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag Öffentlichkeitsfahndung: 46-Jähriger aus Laatzen nicht länger vermisst

Hannover (ots)

Petar P. aus Laatzen gilt nicht länger als vermisst. Er ist durch Polizeibeamte in Osterode am Harz angetroffen worden. Seit Freitagmorgen, 10.07.2020, hat die Polizei nach dem Mann gesucht und dabei auch die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten (wir haben berichtet).

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Vermisste nur mit einem Schlafanzug und Turnschuhen bekleidet gegen 05:00 Uhr seinen Wohnsitz in Laatzen. Am Freitagabend (10.07.2020) gegen 18:00 Uhr trafen Polizeibeamte den Mann in Osterode am Harz an und informierten das Polizeikommissariat Laatzen. Es geht dem 46-Jährigen den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach Petar P. beteiligt haben.

Hinweis: Die Polizeidirektion Hannover ist verpflichtet, Fotos von Vermissten aus ihrem Internetportal zu entfernen. Aus diesem Grund wurde die mit dem Bild verknüpfte Ursprungsmeldung gelöscht. /ahm

