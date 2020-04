Polizeidirektion Hannover

POL-H: Keller aufgebrochen - Täter festgenommen

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen, 10.04.2020, haben Beamte der Polizeiinspektion Ost einen 43-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, zuvor einen Keller aufgebrochen und daraus mehrere hochwertige Alkoholika geklaut zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war Polizeibeamten gegen 07:00 Uhr ein Fahrradfahrer auf der Friesenstraße in der Oststadt aufgefallen. Der Radfahrer führte mehrere, augenscheinlich überfüllte Einkaufstüten mit sich und blickte sich verdächtig um. Bei einer anschließenden Kontrolle des 43-jährigen Radfahrers stellten die Beamten in den Taschen unter anderem diverse hochwertige Alkoholika und ein Notebook fest. Noch während der Kontrolle versuchte der Mann zu fliehen, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Aufgrund einer ebenfalls mitgeführten, personalisierten Weinkiste ergaben anschließende Ermittlungen, dass der 43-Jährige zuvor einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Sedanstraße aufgebrochen und daraus diverse Alkoholika und Elektrogeräte geklaut hatte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der 43-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. /boe, now

