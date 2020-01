Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Bissendorf: Werkstatttor durch Feuer beschädigt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hannover (ots)

Am Samstag, 11.01.2020, gegen 02:15 Uhr haben Polizeibeamte während der Streife Flammen an einem Rolltor einer Werkstatt an der Straße Langer Acker festgestellt. Sie haben die Flammen gelöscht und die Kripo alarmiert (wir haben berichtet).

Brandermittler haben heute das Werkstatttor untersucht und gehen von einer vorsätzlichen Brandlegung als Ursache aus.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555. /has, ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4489643

