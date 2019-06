Polizeidirektion Hannover

POL-H: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Unfall mit einem Peugeot Boxer auf der Badenstedter Straße (Badenstedt) ist am Dienstagmorgen (04.06.2019) eine 57 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Der Fahrer des Transporters hat ihr beim Abbiegen offenbar die Vorfahrt genommen.

Der 42-Jährige wollte gegen 09:25 Uhr mit seinem Transporter das Gelände einer Tankstelle verlassen und sich in den fließenden Verkehr auf der Badenstedter Straße einfädeln. Beim Rechtsabbiegen auf die Straße missachtete er jedoch die Vorfahrt der 57-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad auf dem beidseitig befahrbaren Radweg unterwegs war. Sie versuchte zwar noch ein Ausweichmanöver, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und wurde beim Aufprall schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. /isc, has

