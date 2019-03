Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchter Kiosküberfall im Stadtteil Vahrenheide - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind Sonntagabend, 17.03.2019, gegen 22:30 Uhr, beim Versuch, einen Kiosk an der Zwickauer Straße zu überfallen, gescheitert.

Der 61-jährige Kioskbetreiber sagte in seiner Vernehmung aus, dass ein maskierter Täter an dem Verkaufsfenster des Ladens geklopft hatte. Nachdem er das Fenster geöffnet hatte, bedrohte ihn der Räuber mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Da der 61 Jahre alte Mann das Fenster unvermittelt wieder schloss, flüchtete der Unbekannte mit einem ebenfalls maskierten Komplizen ohne Beute in Richtung der Leipziger Straße. Die alarmierte Polizei fahndete erfolglos mit mehreren Streifenwagen nach dem Duo.

Der bewaffnete Räuber ist zirka 1,70 Meter groß und war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Sein Komplize ist etwas größer und trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze. Die beiden sind offenbar jugendlichen Alters, sprechen deutsch mit Akzent und hatten ihre Gesichter mit schwarzen Strumpfhosen maskiert.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now, schie

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell