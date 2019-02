Polizeidirektion Hannover

POL-H: Brand in Mehrfamilienhaus verursacht Sachschaden

Hannover (ots)

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Allee in der hannoveraner Südstadt ist am Donnerstag, 21.02.2019, ein Feuer ausgebrochen. Ermittler der Polizei haben heute den Brandort begutachtet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass das Feuer fahrlässig verursacht worden ist.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 12:30 Uhr bemerkt, dass im vierten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen war. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Eine halbe Stunde später war der Brand gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt.

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben heute, Freitag, die betroffene Wohnung untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass das Feuer auf dem Balkon ausgebrochen war. Ursache dafür ist eine nicht vollständig ausgemachte Zigarette gewesen. Daher haben die Beamten gegen die 22-jährige Wohnungsmieterin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. /ahm, now

