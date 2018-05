POL-H: Nachtragsmeldung und Zeugenaufruf! Kirchrode: Gartenlaube fällt Flammen zum Opfer - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hannover (ots) - In der Nacht zu gestern, 01.05.2018, ist in einer Gartenkolonie an der Straße Döhrbruch eine Laube in Flammen aufgegangen. Die Kripo geht von Brandstiftung aus.

Ein Pächter der Kolonie "Hahnenburg" hatte gegen 01:00 Uhr die brennende Laube in einer benachbarten Parzelle entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Das Gartenhaus ist bei dem Feuer vollständig zerstört worden (wir haben berichtet). Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben das zum Teil eingestürzte Gebäude heute untersucht und gehen von Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus. Die Schadenshöhe beziffern die Experten auf 20 000 Euro.

Die Kripo sucht weiterhin Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. /pfe, has

