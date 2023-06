POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Xanten (ots) - Am Montag (15.05.) gegen 10.00 Uhr hatte ein Zeuge an der Bislicher Insel eine Wasserleiche am Steg im Rhein festgestellt. Taucher bargen den Unbekannten, dessen Identität erst jetzt nach einem DNA - Abgleich feststeht. Hiernach handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Düsseldorf, der dort von einer Brücke in den Rhein gesprungen ist. AM Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

