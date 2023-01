Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelecfahrer

Voerde (ots)

Am 11.01.2023 gegen 07:47 Uhr befuhr der 47-jährige PKW Fahrer aus Hamminkeln den Hammweg, kommend aus Richtung Frankfurter Straße in FR Hindenburgstraße (B8) in 46562 Voerde. Im Kreuzungsbereich Hammweg/Friedrichsfelder Straße/Weseler Weg, beabsichtige er rechts auf die Friedrichsfelder Straße abzubiegen.

Während des Abbiegevorgangs übersah er den ihm auf der Fahrradfurt entgegenkommenden 16-jährigen Pedelecfahrer aus Voerde.

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer am Kopf schwer verletzte. Der 16-jährige Mann trug keinen Schutzhelm.

Er wurde mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der PKW war durch die stark beschädigte Windschutzscheibe nicht mehr verkehrstüchtig und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell