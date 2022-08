Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Dinslaken (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Brinkstraße in Hiesfeld ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzten.

Eine 29-jährige Frau aus Oberhausen befuhr gegen 17:20 Uhr die Brinkstraße in Richtung Oberhausen und beabsichtigte nach links in die Schlossstraße abzubiegen. Hinter ihr fuhr eine 26-jährige Frau aus Dinslaken in gleicher Richtung. Als beide an der Rotlicht zeigenden Ampel warteten fuhr ein 57-jähriger Mann aus Dinslaken, vermutlich aufgrund einer kurzfristigen Unaufmerksamkeit, auf den Pkw der 26-Jährigen auf und schob ihn in den davor stehenden Pkw der 29-Jährigen.

Die 26-jährige Frau musste mittels Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Unfallbeteiligten verletzten sich leicht.

Die Brinkstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr über die Leitstraße ab.

