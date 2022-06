Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen/Menzelen - Einbrüche

Alpen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Gaststätte an der Straße Bernshuck ein. Sie erbeuteten Bargeld.

In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Freitag, 09.00 Uhr, versuchten Unbekannte außerdem in einen Kindergarten am Kirchplatz in Menzelen-Ost einzubrechen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell