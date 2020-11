Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Betrunkener greift Polizisten an

MoersMoers (ots)

Am Freitag, 13.11.2020, gegen 15:57 Uhr kam es in Moers auf dem Ostring zu einem Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Die Polizei wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes zum Ostring nach Moers gerufen, da dort ein stark alkoholisierter 51-jähriger Mann mehrmals zu Boden gestürzt war und eine dringend notwendige medizinische Versorgung verweigerte. Der 51-Jährige trat und schlug die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und musste mit einfacher körperlicher Gewalt durch die Polizeibeamten fixiert werden. Hierbei versuchte er weiter, die Polizeibeamten zu schlagen und zu treten und beleidigte diese fortwährend. Der 51-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Krefeld verbracht. Die eingesetzten Beamten und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes verblieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell