Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 42-Jahre altes Käfer Kabriolett entwendet

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Unbekannte haben ein 42 Jahre altes Käfer Kabriolett von der Straße Nordring entwendet. Die Besitzerin hatte den schwarzen Oldtimer dort am Sonntag am Straßenrand abgestellt. Am Montagmorgen bemerkte sie den Verlust.

Eine Nachbarin, die am Sonntagabend mit ihren Hunden an der Straße entlang ging, hatte das Auto gegen 22.00 Uhr noch gesehen.

Der Wagen ist auf das Kennzeichen D-AW 2277 zugelassen.

Die Polizei in Moers bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell