Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher schlugen Fensterscheibe ein

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 16.00 Uhr, schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe an einem Haus an der Karl-Heinz-Klingen-Straße ein. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen. Derzeit ist noch nicht klar, ob und was die Diebe mitgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

