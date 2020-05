Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Inlinefahrerin schwer gestürzt

Xanten (ots)

Am Sonntag, gegen 10:55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Augustusring / Viktorstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einer Inlinefahrerin. Ein 68-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem PKW den Augustusring aus Richtung Sonsbeck kommend. An der besagten Kreuzung beabsichtigte der 68-Jährige nach links in die Viktorstraße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 26-jährige Frau aus Xanten, die mit ihren Inlinern den linken Radweg des Augustusring in Richtung Rheinberger Straße befuhr. Die 26-Jährige konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem PKW verhindern, stürzte jedoch hierbei an einer angrenzenden Rasenkante und verletzte sich schwer. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Die 26-Jährige wurde mittels eines Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in dem sie zunächst stationär verbleibt.

