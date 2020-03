Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Handtaschenraub

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Gestern Abend gegen 19:05 Uhr entriss ein bisher Unbekannter einer 78-jährigen Dinslakenerin auf der Feldstraße, in Höhe der Scharnhorststraße, die Handtasche und flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Die 78-Jährige stürzte durch den Angriff zu Boden, blieb jedoch unverletzt. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, 20-30 Jahre alt. Polizisten leiteten eine Fahndung ein, die bislang aber erfolglos verlief.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

